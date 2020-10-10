«Гениальное решение Черчесова». Дзюба — о замене в матче со Швецией

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал замену в товарищеском матче с национальной командой Швеции (1:2). Напомним, форвард покинул поле в начале второго тайма встречи. Вместо Дзюбы на поле вышел нападающий «Спартака» Александр Соболев и забил единственный гол российской национальной команды.



«Замена в матче со Швецией? Гениальное решение Станислава Саламыча дать мне таймик сыграть и отдыхать, готовиться дальше. Силы есть. Сколько нужно, столько и сыграем. Спасибо за беспокойство», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция состоится завтра, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.