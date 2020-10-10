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«Гениальное решение Черчесова». Дзюба — о замене в матче со Швецией

«Гениальное решение Черчесова». Дзюба — о замене в матче со Швецией
Футбол / Сборная России 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал замену в товарищеском матче с национальной командой Швеции (1:2). Напомним, форвард покинул поле в начале второго тайма встречи. Вместо Дзюбы на поле вышел нападающий «Спартака» Александр Соболев и забил единственный гол российской национальной команды.

«Замена в матче со Швецией? Гениальное решение Станислава Саламыча дать мне таймик сыграть и отдыхать, готовиться дальше. Силы есть. Сколько нужно, столько и сыграем. Спасибо за беспокойство», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция состоится завтра, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.

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