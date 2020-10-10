Майкон: мы верим друг в друга. Знаем, что можем достойно представлять имя «Шахтёра»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон прокомментировал вспышку коронавируса в стане «горняков».
«Очень непривычно. Понятно, уже были такие паузы, когда многие ребята разъезжались в сборные. Но сейчас из-за коронавируса ситуация очень сложная. Постараемся работать наилучшим образом и делать все от нас зависящее, чтобы подготовиться к следующим матчам.
Мы соблюдали меры предосторожности, поэтому упражнения отличались. Следуя медицинским рекомендациям, старались как можно меньше контактировать. Думаю, в ближайшие дни такой подход сохранится.
Из-за плотного графика и раньше ощущали трудности, а теперь тренируется меньше ребят, а матчи все так же будут следовать один за другим. Это усложняет задачу, но мы не опускаем руки. Нужно быть готовыми к такому вызову. В нашей команде квалифицированные футболисты, мы верим друг в друга. Знаем, что можем достойно представлять имя «Шахтёра».
Понимали, что такое может произойти, но все равно очень тяжело проходить через это. Повторюсь, у нас очень сложный календарь, мы должны продолжать готовиться, несмотря на трудности. Желаю скорейшего выздоровления всем ребятам, которые сейчас находятся на самоизоляции. Надеюсь, болезнь пройдет бессимптомно и наши одноклубники вернутся к нам как можно скорее и быстро восстановятся. Они нам очень нужны», — цитирует Майкона пресс-служба «Шахтёра».
- 10 октября 2020
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