«Динамо» привлекло к тренировкам трёх футболистов из второй команды
Московское «Динамо» привлекло к тренировкам с основной командой троих футболистов из «Динамо-2», сообщает пресс-служба клуба.
«Тренируемся в Новогорске. С основой сегодня три футболиста «Динамо-2» — Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров», — говорится в сообщении, опубликованном на странице московского «Динамо» в «Твиттере».
Московское «Динамо» набрало 17 очков в 10 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования является петербургский «Зенит», в 10 встречах набравший 21 очко. В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 18 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.
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