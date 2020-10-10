Уткин – о Василии Кулькове: страшно невезучий парень. Вот и ушёл рано

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на смерть бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.



«Он тогда моментально стал моим любимым игроком в «Спартаке». Во-первых, потому что Вася. Во-вторых, потому что среди мастеров спорта, заслуженных и международного класса, выступавших в его первый год за «Спартак», Кульков был перворазрядником. Это раньше на стадионе зачитывалось вместе с составами, звучало очень необычно.



Кульков в ранние и лучшие голы был игроком не просто разносторонним. На любой позиции играл ярко. И всюду успевал в атаку. В последнем чемпионате СССР чемпионом стал ЦСКА, но в их встречах «Спартак» был лучше. Помню гол в «Лужниках» — ЦСКА давил, буквально на воротах сидел. В какой-то момент последовал вынос. Казалось, безадресный, куда подальше. Но за мяч зацепился Шмаров и потащил его вперед. Защитник отжимал его в сторону, но Шмаров всё равно бежал, а потом не глядя успел перевести в центр. Туда Кульков примчался в полном одиночестве и забил, то есть он был глубоко в своей штрафной и припустил по прямой через все полё сразу же, как только мяч встретился со Шмаровым. Очень сильный физически, очень удалой.



Есть в биографии Кулькова еще один удивительный штрих. Драматичный. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы, хотя в отборах Евро-1992 и 1996 года, к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды получал тяжёлые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям… Мостовой и Юран, товарищи по «Бенфике», подписали письмо за отставку Садырина – и поехали. А он вот — нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушёл рано», — написал Уткин в своём «телеграме».

Федун отреагировал на смерть Василия Кулькова