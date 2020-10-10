Мишель Платини: я бы не вводил VAR, он порождает новые проблемы

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал использование системы VAR.



«Что думаю о VAR? Всё ещё негативно отношусь к этому явлению, потому что это не часть нашей философии игры. Он исправил некоторые проблемные ситуации, но порождает новые. VAR не решает всех проблем. Если использовать его для определения уходов мяча, голов и офсайдов — это нормально. Это очень сложные вещи для судей. В остальном, для обычных нарушений, его не стоит использовать. Это работа рефери. В любом случае, пути назад не будет.



Если бы был в ФИФА, не вводил бы VAR сразу. Сделал бы все, чтобы показать, что это ошибка. Футбол — это человеческий спорт, для людей, ему это не нужно», — цитирует Платини ITASportPress.

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