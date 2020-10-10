Матиас Норманн заявил, что готов покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн на пресс-конференции сборной Норвегии заявил, что готов сделать следующий шаг в карьере, сообщает журналист Арилас Улд-Саада в своём «Твиттере».
Норманн не исключил, что покинет ростовский клуб.
Сообщалось, что норвежский футболист может вернуться в чемпионат Англии. По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Фулхэм». Основной трансферной целью клуба является игрок «Челси» Рубен Лофтус-Чик.
В октябре прошлого года сообщалось, что Норманн стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, с которым он работал в «Мольде».
Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету один гол и одна результативная передача в 9 матчах.
- 10 октября 2020
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