Лерой Зане приступил к беговым упражнениям после травмы

Нападающий «Баварии» Лерой Зане приступил к беговой работе на тренировках, сообщает Kicker.

Немецкий футболист пропустил матч за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» из-за травмы, а также начало сезона Бундеслиги. 24-летний футболист получил повреждение колена.



Зане перешёл в «Баварию» 15 июня 2020 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 49 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.

По итогам трёх туров чемпионата Германии «Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Лидер розыгрыша — «РБ Лейпциг», который обходит мюнхенский клуб на одно очко. В следующем туре «Бавария» 17 октября на выезде встретится с «Арминией».