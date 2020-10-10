Ибрагимович вернулся к тренировкам с «Миланом» после излечения от коронавируса

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович приступил к тренировкам с командной, сообщает Football Italia.
Шведский форвард впервые появился на публике после новости, что его последний тест на коронавирус оказался отрицательным. Ибрагимович надеется, что сможет сыграть в дерби с «Интером».
Ибрагимович ранее заявил, что излечился от коронавирусной инфекции. За день до этого сообщалось, что результаты повторных тестов Ибрагимовича и Леонардо Дуарте на коронавирус оказались положительными. Напомним, о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.
В следующем туре итальянской Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 17 октября. Появилась информация, что в составе «Интера» выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.
- 10 октября 2020
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