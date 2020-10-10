Касильяс: если сравнивать Роналду с Месси, то достижения Криштиану впечатляют больше

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал об отношении к бывшему одноклубнику, нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также сравнил его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«У Криштиану всегда было огромное желание стать лучшим, ещё с детства. Считаю, он таким и стал. Если сравнивать его с Месси, то достижения Криштиану впечатляют больше. Мы все знаем о таланте Месси, а Криштиану был полон решимости и много работал, чтобы стать лучшим.

Нам повезло, что можем наслаждаться игрой двух феноменальных игроков. Людям, которые не знают Криштиану, может показаться, что он дерзкий и высокомерный, но это абсолютно не так", — цитирует Касильяса AS со ссылкой на ESPN.

Напомним, 4 августа Икер объявил о завершении профессиональной карьеры. Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год.