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17-летний Фати стал игроком месяца в Примере

17-летний Фати стал игроком месяца в Примере
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати стал лучшим футболистом чемпионата Испании в сентябре, сообщает пресс-служба испанской Примеры.

В трёх матчах — с «Вильярреалом» (4:0), «Сельтой» (3:0) и «Севильей» (1:1) — Фати забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В список претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата Испании по итогам сентября кроме Фати входили Луис Суарес («Атлетико» — 1 матч, 2 гола, 1 результативная передача), Яго Аспас («Сельта» — 3 матча, 3 гола), Серхио Каналес («Бетис» — 4 матча, 2 результативные передачи), Микель Мерино («Реал Сосьедад» — 4 матча, 2 результативные передачи), Хосе Луис Моралес («Леванте» — 2 матча, 3 гола, 1 результативная передача) и Луис Милья («Гранада» — 3 матча, 1 гол).

Лидером чемпионата Испании является мадридский «Реал», набравший 10 очков в 4 матчах.

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