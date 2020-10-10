Манчини: Левандовски — один из лучших нападающих в мире, но у Италии лучшие защитники

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своим мнением об игре нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски.

«Левандовски — один из лучших центральных нападающих в мире на протяжении нескольких лет. Жалко, что мы так и не увидели его в Серии А.



Он важен для Польши, хотя у них есть и другие ключевые игроки. Любая команда будет противодействовать таким игрокам, как Левандовски или, например, Эдин Джеко, но у Италии всегда были одни из лучших защитников в мире. И сегодня этот расклад не изменился. Хотя мы тоже ещё многое должны улучшить», — цитирует Манчини Football Italia.

Матч 3-го тура Лиги наций между сборными Польши и Италии состоится завтра, 11 октября. Начало — в 21:45.