«Арсенал» и «Урал» поборются за Джорджевича

Тульский «Арсенал» хочет взять в аренду нападающего «Локомотива» Луку Джорджевича и поборется за игрока с «Уралом». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Черногорский футболист сейчас раздумывает над этими двумя предложениями.

Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард трижды попал в заявку «Локомотива» на матчи Российской Премьер-Лиги, но на поле так и не вышел. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.

Президент «Урала» Григорий Иванов ранее подтвердил информацию о возможном переходе в команду нападающего Луки Джорджевича из «Локомотива». «Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».