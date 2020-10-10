Акинфеев рассказал, с кем из футболистов ЦСКА пошёл бы в разведку

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, с кем из одноклубников пошёл бы в разведку.
«Трудно сказать. Очень молодая команда, неопытная. В футбол через раз получается играть. Это шутка, конечно.
Наверное, с правильными ребятами. Взял бы Кирилла Набабкина, Алана Дзагоева, Жору Щенникова. Можно было бы провести конкурс, взять одного добровольца, и потом уже идти. Но вдвоём бы ни с кем не пошёл, они предадут всегда.
Взял бы братьев Березуцких? Это икона, эталон. Их трогать нельзя. Они должны следить за командой, разведка — это не для них», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.
Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. За национальную команду Акинфеев сыграл 111 матчей, пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Карьеру на международном уровне Игорь завершил в 2018 году.
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