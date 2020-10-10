Сборная России опубликовала фото с первой тренировки Сафонова

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала фотографию с первой тренировки голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова за национальную команду.
«Кадр дня. Первая тренировка Сафонова в сборной России», — говорится в подписи к фото.
Голкипер молодёжной сборной России Матвей Сафонов был вызван в главную национальную команду после матча с Эстонией U21 (4:0). У Сафонова это первый вызов в сборную России. 21-летний голкипер провёл за молодёжную команду 10 матчей (8 — всухую).
Было объявлено, что у голкипера «Локомотива» Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время игроки изолированы. В сборную был вызван защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.
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