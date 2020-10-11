Лёв — о победе над сборной Украины: мы почти не давали сопернику играть
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу своей команды над Украиной (2:1) в матче Лиги Наций.
«В первую очередь, я очень доволен тем, что мы победили. Ещё до пропущенного гола мы могли вести со счётом 3:0 или 4:0. Мы почти не давали украинцам играть, и это замечательно. Периодически очень легко подавали мяч. Когда счёт стал 2:0, соперник откровенно устал. Мы действовали невероятно стабильно. Когда ты играешь в три защитника, нам нужны активные футболисты, связывающие соперников и пасующие вперёд. В первом тайме мы многовато пасовали назад. Если не случится ничего экстраординарного, сильно менять состав в матче со Швейцарией я не буду», — приводит слова Лёва издание Bild.
Сборная Украины дома уступила Германии в 3-м туре Лиги наций
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