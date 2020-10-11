Шевченко: доволен игрой в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций с Германией (1:2).

«Я очень доволен самоотдачей игроков, выполнением плана на игру. Футболисты пытались выполнить, терпели. Всем было очень тяжело.



Германия – очень приличная команда в плане контроля мяча, с быстрыми и сильными футболистами. Надо было бороться, работать, подбирать и играть в свой футбол. Местами получалось хорошо, местами не очень.



Сегодня в составе были ребята, уже не дебютанты, но по 18-19 лет, которые еще не нюхали пороха. Эти игры дадут им возможность ощутить этот уровень, понять, как нужно себя готовить, к чему нужно стремиться», — приводит слова Андрея Шевченко Tribuna.ua.