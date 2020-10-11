Ойярсабаль об игре сборной Испании: Луис Энрике нас вдохновляет

Полузащитник сборной Испании Микель Ойярсабаль, забивший единственный мяч своей команды в матче Лиги наций со Швейцарией (1:0), прокомментировал игру своей команды.

«Мы анализировали игру швейцарцев по видео и поняли, что соперник рискует – переходя из обороны в атаку, играет в пас. Поэтому нужно было организовать прессинг и прессинговать их очень высоко и интенсивно.



Именно мне выпала возможность завершить голевую комбинацию, и это в итоге принесло нам победу. Но прессинг нужно использовать всей командой.



У нас были возможности забить еще пару мячей. Луис Энрике вдохновляет и заряжает нас уверенностью, мы на одной волне и двигаемся в правильном направлении», — приводит слова Ойярсабаля официальный сайт УЕФА.