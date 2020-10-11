Мерсон: Озил заставил «Арсенал» выглядеть невероятно глупо

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о ситуации с увольнением маскота лондонского клуба Ганнерзавра.



Напомним, в костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей. Талисман попал под сокращение расходов из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Позже полузащитник «Арсенала» Месут Озил предложил клубу полное возмещение зарплаты маскота.



«Месут Озил заставил „Арсенал“ выглядеть невероятно глупо, предложив возместить зарплату Ганнерзавра, чтобы он сохранил работу. Увольнение маскота демонстрирует, насколько эгоистичны и недосягаемы люди, которые сегодня управляют клубом. Вы и представить себе не можете, как меня это злит. Это ужасает. Тот, кто принял решение избавиться от талисмана, должен очень внимательно посмотреть на себя.



Парень в костюме, Джерри Куй. Этот парень любит своё дело. Он был маскотом, когда я играл за „Арсенал“. Мои дети выросли с ним. Этот динозавр интересовал их так же, как игроки. Их глаза загорались. Мне абсолютно непонятно, почему нужно было увольнять маскота. Сколько клубов из низших лиг, которые действительно борются за выживание, поступили аналогично? Даже если они вернут его, когда фанатам вновь будет разрешено посещать стадионы, это будет позором», — приводит слова Мерсона Daily Star.

Месут Озил предложил «Арсеналу» полное возмещение зарплаты маскота Ганнерзавра