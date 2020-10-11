Гнабри: матч со сборной Украины получился непростым, они разобрали нас
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал результат матча Лиги наций с национальной командой Украины (2:1).
«Матч со сборной Украины получился непростым. Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если после перерыва будем действовать на том же уровне, как и в этом матче, то может сработать и с такой расстановкой», — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА.
Сборная Германии набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 4 лиги А. Украинцы (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Испании и Швейцарии.
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