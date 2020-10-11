Защитник сборной Украины Караваев: многое не получается, но дело не в желании или силах

Защитник сборной Украины Александр Караваев подвёл итоги матча 3-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:2).
«Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. На последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать.
Все приезжают в сборную с большим желанием.Знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают", — цитирует Караваева сайт УЕФА.
Немецкая команда открыла счёт на 20-й минуте встречи. Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку. На 49-й минуте Горецка поразил пустые ворота. Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью пенальти, который на 77-й минуте реализовал Малиновский.
Таким образом, немцы набрали пять очков и занимают второе место в таблице группы 4 лиги А. Украинцы (3) — на третьем месте.
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