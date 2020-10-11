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«Вест Хэм» может приобрести форварда из Чемпионшипа за € 30 млн

«Вест Хэм» может приобрести форварда из Чемпионшипа за € 30 млн
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Брентфорда» Саида Бенрахма, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, лондонский клуб согласовал условия личного контракта с 25-летним алжирским футболистом. Соглашение будет рассчитано на пять лет. «Вест Хэм» рассчитывает согласовать трансфер форварда с «Брентфордом» в ближайшее время. Клуб из Чемпионшипа рассчитывает получить за Бенрахма € 30 млн.

Бенрахма выступает в составе «Брентфорда» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 алжирский нападающий в 46 матчах Чемпионшипа забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Бенрахма выступал за французские клубы «Ницца», «Анже», «Газелек» и «Шатору».

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