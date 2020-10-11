Швайнштайгер: сборной Германии пойдёт на пользу, если она будет чаще играть одним составом
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал результат матча группового этапа Лиги нацией УЕФА с национальной командой Украины (2:1).
«Сборная Германии могла бы лучше реализовывать свои моменты и не отдавать мяч так легко. Этой команде пойдет на пользу, если она будет чаще играть одним составом. Необходимо, чтобы на поле всегда были ключевые футболисты», — приводит слова Швайнштайгера официальный сайт УЕФА.
Сборная Германии набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 4 лиги А. Украинцы (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Испании и Швейцарии. В следующем туре сборная Германии сыграет с командой Швейцарии. Матч состоится 13 октября.
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