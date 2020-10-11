Акинфеев: в первые дни на базе я мылся в раковине, боялся идти в душ

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о первых днях с основной командой.
«Первый раз приехал на базу в Архангельске, пошёл на тренировку, потренировался. У меня в номере были только раковина и зеркало, это была старая база, а душ был в конце коридора. Я в этой раковине мылся, боялся идти туда в душ. У меня был такой страх. Просто помылся в раковине, лёг спать и проспал не знаю сколько времени.
Были клички в команде, прозвища, но я всегда называл всех по имени, субординацию никто не отменял. Когда завоёвываешь с этими ребятами трофеи, становишься ближе и начинаешь с ними дружить, общаться наравне", — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.
Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. В 111 матчах за национальную команду пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Карьеру на международном уровне Игорь завершил в 2018 году.
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