Рашид Рахимов возглавил «Уфу»

ФК «Уфа» на своём официальном сайте объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера.



Ранее стало известно, что руководство клуба сделало выбор в пользу его кандидатуры, отказавшись от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе своей карьеры он также тренировал «Амкар», «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».



7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команда, набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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