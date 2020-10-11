Писарев раскритиковал возможную натурализацию Самуэля Жиго

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мнением о потенциальной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
«Думаю, у нас есть хорошие защитники в молодёжной сборной. А Жиго? Сегодня он в «Спартаке», завтра уедет играть во Францию, Англию или Испанию. Не думаю, что он будет так же относиться там к нашей стране. Вот если бы он остался здесь жить насовсем, перевёз семью, выучил язык, тогда и можно было бы об этом говорить. На сегодняшний момент я против его натурализации», — цитируют Писарева «Известия».
Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 9 матчей в РПЛ и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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