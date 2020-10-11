Хьюз: у Гиггза есть хорошие шансы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Тренер Марк Хьюз, который является бывшим партнёром Райана Гиггза по «Манчестер Юнайтед», считает, что у валлийского специалиста есть возможность возглавить команду «красных дьяволов».

«Райан сейчас занимает хорошее место в тренерской карьере. Прогрессирует. На данный момент у него больше шансов получить возможность в „Манчестер Юнайтед“, чем когда ушёл Луи Ван Гал в 2016 году. Тогда в клубе посчитали, что его опыта недостаточно. Но если он поедет на чемпионат Европы и преуспеет там, тогда нет причин, по которым он не попадет в список манкунианцев.

В течение многих лет он работал с сэром Алексом Фергюсоном. Затем трудился в тесном сотрудничестве с Ван Галом, что, по моему мнению, было правильным решением с его стороны. Однако я думал, что это было сделано, чтобы возглавить команду, когда Ван Гал ушёл. Этого не произошло, они взяли Моуринью", — цитирует Хьюза BBC.