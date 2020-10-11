Зарплата Конте почти в 5 раз выше, чем у идущего вторым по заработку в Серии А Фонсеки
Главный тренер «Интера» Антонио Конте является самым высокооплачиваемым специалистом среди тренеров в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский наставник зарабатывает € 12 млн в год. По этому показателю он опережает главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки почти в пять раз. Зарплата Фонсеки составляет € 2,5 млн. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов Серии А входит наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини (€ 2,2 млн).
В топ-10 попали Симоне Индзаги («Лацио», € 2 млн), Стефано Пиоли («Милан», € 2 млн), Синиша Михайлович («Болонья», € 2 млн), Андреа Пирло («Ювентус», € 1,8 млн), Клаудио Раньери («Сампдория», € 1,8 млн), Дженнаро Гаттузо («Наполи», € 1,5 млн), Эусебио Ди Франческо («Кальяри», € 1,5 млн).
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