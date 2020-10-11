«Уфа» провела первую тренировку под руководством Рашида Рахимова
«Уфа» провела первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рашида Рахимова.
Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Инстаграме».
О назначении Рахимова на пост наставника «Уфы» стало известно сегодня, 11 октября. Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе карьеры специалист тренировал «Амкар», московский «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команда, набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (21).
Рашид Рахимов возглавил «Уфу»
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