«Уфа» провела первую тренировку под руководством Рашида Рахимова

«Уфа» провела первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рашида Рахимова.

Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Инстаграме».

О назначении Рахимова на пост наставника «Уфы» стало известно сегодня, 11 октября. Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе карьеры специалист тренировал «Амкар», московский «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».



7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команда, набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (21).