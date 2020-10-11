У одного футболиста «Вероны» выявлен коронавирус
«Верона» на официальном сайте объявила об одном случае заражения коронавирусом в команде.
Результат теста защитника Корая Гюнтера на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Сообщается, что немецкий футболист был незамедлительно отправлен на карантин. Остальные игроки «Вероны» также прошли тестирование, у них результаты отрицательные.
Гюнтер перешёл из «Дженоа» в «Верону» в начале сентября. В минувшем сезоне немецкий игрок выступал за «Верону» на правах аренды.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 37 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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