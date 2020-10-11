Экс-форвард «Рубина» Кабзе: Дзюба — самый опасный игрок для Турции

Бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций между сборными России и Турции.



«Россия очень хорошо начала на старте: два матча – две победы. Это важно для уверенности команды. Сейчас ваша сборная показывает яркий футбол.



Сборная Турции начала не так уверенно, но у нас хорошая мотивация. Мы боремся и будем бороться до конца. В сборной Турции дружный коллектив. Это главное. Будем стараться изо всех сил. Надеюсь, выиграем. Но будет сложная игра для каждой команды.



Думаю, Артём Дзюба для нас самый опасный игрок. Именно за счёт роста и мощи. Кстати, Дзюба не так популярен в Турции, как вы думаете», — цитирует Кабзе Metaratings.

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