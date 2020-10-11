Эшли Янг стал шестым заражённым коронавирусом в «Интере»

Защитник «Интера» Эшли Янг вчера, 10 октября, прошёл тестирование, по итогам которого у него обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт миланского клуба.
Футболист находится дома на самоизоляции. Таким образом, Янг стал шестым футболистом с положительным тестом на коронавирус. Сообщалось о заражении Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана, Роберто Гальярдини и Йонуца Раду.
Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 17 октября. Миланский «Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Аталанта», в трёх встречах набравшая 9 очков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 36 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей.
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