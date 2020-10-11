Кевин Де Брёйне: счастлив в «Манчестер Сити» и открыт для переговоров о новом контракте
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сообщил, что готов обсудить продление контракта с руководством английского клуба.
«Счастлив в „Манчестер Сити“. Сейчас могу сказать, что не вступал в переговоры о новом контракте с клубом. Не знаю, почему люди говорят, что мы уже о чём-то договорились. Чувствую себя комфортно и открыт для переговоров о новом контракте. Посмотрим, что произойдёт. На данный момент ничего не произошло, поэтому пусть всё идёт своим чередом», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.
Действующий контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри.
Кевин Де Брёйне — лучший полузащитник сезона-2019/2020 по версии УЕФА
- 11 октября 2020
-
14:47
-
14:37
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:33
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:49
-
12:48
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:00
-
11:46
-
11:39
-
11:31
-
11:27
-
11:11
-
11:04
-
10:54
-
10:44
-
10:42
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:08
-
09:58
-
09:58
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:21
-
09:16
Партнерский контент