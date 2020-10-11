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Кевин Де Брёйне: счастлив в «Манчестер Сити» и открыт для переговоров о новом контракте

Кевин Де Брёйне: счастлив в «Манчестер Сити» и открыт для переговоров о новом контракте
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сообщил, что готов обсудить продление контракта с руководством английского клуба.

«Счастлив в „Манчестер Сити“. Сейчас могу сказать, что не вступал в переговоры о новом контракте с клубом. Не знаю, почему люди говорят, что мы уже о чём-то договорились. Чувствую себя комфортно и открыт для переговоров о новом контракте. Посмотрим, что произойдёт. На данный момент ничего не произошло, поэтому пусть всё идёт своим чередом», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Действующий контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри.

Кевин Де Брёйне — лучший полузащитник сезона-2019/2020 по версии УЕФА
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