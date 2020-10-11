Жиру: возможно, если бы мы играли с Бензема в сборной, моя карьера была бы лучше
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру отметил, что не обижен на французского форварда «Реала» Карима Бензема. Ранее Бензема сравнил себя с Формулой-1, а Жиру — с картингом.
«Зная его, я посмеялся. У меня нет обид на Карима. Возможно, моя карьера была бы лучше, если бы Карим выступал в сборной, потому что мы оба играем впереди. Но мы никогда этого не узнаем», — приводит слова Жиру Footmercato со ссылкой на Telefoot.
С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность французского футболиста к шантажу полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео. Жиру стал чемпионом мира в 2018 году в составе национальной команды Франции.
Бензема — о словах про Жиру: если сравнить меня с Роналдо, то он Формула-1, а я картинг
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