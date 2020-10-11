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Джакомо Бонавентура покинул расположение сборной Италии из-за рождения сына

Джакомо Бонавентура покинул расположение сборной Италии из-за рождения сына
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура покинул расположение национальной команды Италии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Бонавентура не поможет сборной Италии в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Польши. Футболист вернулся в Италию в связи с рождением ребёнка.

«Утром Джакомо Бонавентура покинул сборную и вернулся в Италию в связи с рождением сына — Эдуардо. От имени FIGC, всех игроков и сотрудников национальной команды Италии хотим поздравить семью Джакомо», — говорится в сообщении.

Матч группового этапа Лиги наций УЕФА Польша — Италия состоится сегодня, 11 октября, на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 21:45 мск.

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