Джакомо Бонавентура покинул расположение сборной Италии из-за рождения сына

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура покинул расположение национальной команды Италии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).



Бонавентура не поможет сборной Италии в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Польши. Футболист вернулся в Италию в связи с рождением ребёнка.



«Утром Джакомо Бонавентура покинул сборную и вернулся в Италию в связи с рождением сына — Эдуардо. От имени FIGC, всех игроков и сотрудников национальной команды Италии хотим поздравить семью Джакомо», — говорится в сообщении.



Матч группового этапа Лиги наций УЕФА Польша — Италия состоится сегодня, 11 октября, на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 21:45 мск.