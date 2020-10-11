«Мир футбола полон гомофобии». Экс-тренер женской команды «Милана» совершила каминг-аут

Бывший тренер женской команды «Милана» и сборной Италии Каролина Мораче совершила каминг-аут, как лесбиянка.
56-летняя Мораче сообщила, что состоит в отношениях с 35-летней австралийкой Джейн Уильямс. Пара планирует завести ребёнка.
«Мир футбола полон предрассудков и гомофобии. Не виню никого, кто не решается совершить каминг-аут. Для многих мужчин бездействие является формой защиты. Считаю правильным „выходить из шкафа“, когда готов и уверен, что сможешь снять маску и больше никогда её не надевать», — приводит слова Мораче Corriere della Sera.
Мораче признавалась лучшим бомбардиром женской Серии А с 1988 по 1998 год. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей мужскую команду. В 2014 году Мораче была введена в Зал славы итальянского футбола.
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