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Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»

Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Федерация футбола Ирана на официальном сайте сообщила, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул расположение сборной.

Главный тренер тренер сборной Ирана Драган Скошич согласился удовлетворить просьбу «Зенита» досрочно отпустить Азмуна из национальной команды. Таким образом, Азмун не сможет принять участия в товарищеском матче со сборной Мали (13 октября).

Напомним, 8 октября сборная Ирана провела товарищеский матч с национальной командой Узбекистана. Иранцы одержали победу со счётом 2:1, Азмун забил один гол в этой встрече.

Азмун выступает в составе петербургского «Зенита» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 10 матчах Российской Премьер-Лиги нападающий забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Узбекистан в товарищеском матче
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