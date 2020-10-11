Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Англия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Англия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 2 дивизиона А между национальными командами Англии и Бельгии. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19:00 мск.

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, ассистировать будут судьи на линиях Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Резервный арбитр — Кристиан Дингерт.

Сборная Англии в первом туре одержала победу в матче с Исландией (1:0), а во втором сыграла вничью с Данией (0:0). У англичан в активе 4 очка, они занимают второе место в таблице группы 2. Бельгия является лидером в таблице, набрав 6 очков благодаря победам в матчах со сборными Дании (2:0) и Исландии (5:1).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Англия — Бельгия.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020