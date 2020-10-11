Англия — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 2 дивизиона А между национальными командами Англии и Бельгии. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19:00 мск.
Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, ассистировать будут судьи на линиях Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Резервный арбитр — Кристиан Дингерт.
Сборная Англии в первом туре одержала победу в матче с Исландией (1:0), а во втором сыграла вничью с Данией (0:0). У англичан в активе 4 очка, они занимают второе место в таблице группы 2. Бельгия является лидером в таблице, набрав 6 очков благодаря победам в матчах со сборными Дании (2:0) и Исландии (5:1).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Англия — Бельгия.
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