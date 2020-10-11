Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта заразился коронавирусом

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта заразился коронавирусом, сообщает журналист Амаду Макаджи на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, результаты тестов ещё четырёх футболистов сборной Гвинеи на коронавирусную инфекцию также оказались положительными.

Кейта перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний гвинейский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. С 2013 года Кейта вызывается в расположении национальной команды Гвинеи. «Ливерпуль» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

Сборная Гвинеи проведёт товарищеский матч с национальной командой Гамбии 13 октября.