Уремович, Ловрен и Влашич — в стартовом составе Хорватии на матч со Швецией

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Швеции на матч 3-го тура Лиги наций.

Хорватия: Ливакович, Уремович, Чалета-Цар, Ловрен, Мелняк, Брозович, Ковачич, Модрич, Влашич, Брекало, Перишич.

Запасные: Грбич, Слуга, Брадарич, Крамарич, Будимир, Пашалич, Едвай, Рог, Оршич, Бадель, Петкович, Вида.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, Янссон, Экдаль, Форсберг, Кулусевски, Ульссон, Берг, Исак.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Хольмен, Бенгтссон, С. Ларссон, М. Ульссон, Сванберг, Крафт, Классон, Юханссон, Сема, Д. Ларссон.

Сборная Хорватии не набрала ни одного очка в двух турах Лиги наций и занимает последнее место в таблице группы 3 лиги А. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4). Шведская сборная уступила португальцам (0:1) и французам (0:2) и располагается на третьем месте в таблице.