Уремович, Ловрен и Влашич — в стартовом составе Хорватии на матч со Швецией

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Швеции на матч 3-го тура Лиги наций.
Хорватия: Ливакович, Уремович, Чалета-Цар, Ловрен, Мелняк, Брозович, Ковачич, Модрич, Влашич, Брекало, Перишич.
Запасные: Грбич, Слуга, Брадарич, Крамарич, Будимир, Пашалич, Едвай, Рог, Оршич, Бадель, Петкович, Вида.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, Янссон, Экдаль, Форсберг, Кулусевски, Ульссон, Берг, Исак.
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Хольмен, Бенгтссон, С. Ларссон, М. Ульссон, Сванберг, Крафт, Классон, Юханссон, Сема, Д. Ларссон.
Сборная Хорватии не набрала ни одного очка в двух турах Лиги наций и занимает последнее место в таблице группы 3 лиги А. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4). Шведская сборная уступила португальцам (0:1) и французам (0:2) и располагается на третьем месте в таблице.
- 11 октября 2020
-
19:32
-
19:10
-
19:07
-
19:06
-
18:51
-
18:39
-
18:32
-
18:09
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:38
-
17:14
-
17:14
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:13
-
16:10
-
15:59
-
15:58
-
15:39
-
15:20
-
15:01
-
14:47
-
14:37
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:33
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:49
-
12:48