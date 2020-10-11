Тренер сборной Хорватии: шведы играют солидно и агрессивно. У них есть Берг и Форсберг
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Швеции в 3-м туре Лиги наций УЕФА.
«Мы должны показать качественный футбол у себя дома. Шведы играют солидно и агрессивно. У них есть Берг и Форсберг. Поле будет тяжёлым, обещают дождь, а матч очень важный, скорее всего, он решит, кто останется в элитном дивизионе. Остаться в нём — наша задача», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.
Сборная Хорватии не набрала ни одного очка в двух турах Лиги наций и занимает последнее место в таблице группы 3 лиги А. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4). Шведская сборная уступила португальцам (0:1) и французам (0:2) и располагается на третьем месте в таблице.
Уремович, Ловрен и Влашич — в стартовом составе Хорватии на матч со Швецией
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