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Кирилл Панченко перешёл в тульский «Арсенал»

Кирилл Панченко перешёл в тульский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко перешёл в тульский «Арсенал». Сумма трансфера составила € 300 тыс.

«Кирилл Панченко – игрок «Арсенала». 30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом. Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!» — говорится в официальном «твиттере» «Арсенала».

Панченко является воспитанником ЦСКА и «Локомотива». В «Тамбов» он перешёл летом 2020 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард 10 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. В 2016 году Панченко сыграл свой единственный матч за сборную России.

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