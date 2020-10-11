Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко перешёл в тульский «Арсенал». Сумма трансфера составила € 300 тыс.

«Кирилл Панченко – игрок «Арсенала». 30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом. Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!» — говорится в официальном «твиттере» «Арсенала».

Панченко является воспитанником ЦСКА и «Локомотива». В «Тамбов» он перешёл летом 2020 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард 10 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. В 2016 году Панченко сыграл свой единственный матч за сборную России.