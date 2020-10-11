Байрамян забил дебютный гол за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении в матче с Грузией.

Байрамян отличился на 6-й минуте встречи, ему ассистировал Тигран Барсегян.

28-летний Байрамян провёл первый матч за сборную Армении в сентябре. Хавбек вышел в стартовом составе на матч Лиги наций УЕФА между Арменией и Северной Македонией (1:2). Полузащитник провёл на поле первый тайм, после чего его заменил Барсегян.



Байрамян родился в армянском городе Тавуше, однако семья переехала в Россию. Окончил Ростовское областное училище олимпийского резерва. С 2011 года выступает за «Ростов». На правах аренды играл за волгоградский «Ротор», астраханский «Волгарь» и казанский «Рубин».



В 2012 году провёл семь матчей за молодёжную сборную России, но в 2020-м принял решение выступать за национальную команду на родине, договорившись с Федерацией футбола Армении.