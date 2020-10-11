Худяков — об уходе Панченко: «Арсенал» сделал хорошее предложение, но для нас это потеря

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал переход нападающего команды Кирилла Панченко в тульский «Арсенал».



«Когда Кирилл подписывал контракт, была договорённость, что если он получит предложение, которое его устроит, мы его отпустим. Он нам помог за эти 10 туров. Но Тула сделала хорошее предложение, мы не стали препятствовать. Для нас это потеря», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Арсенал» заплатил за футболиста € 300 тыс. Футболист подписал с тульским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

Панченко является воспитанником ЦСКА и «Локомотива». В «Тамбов» он перешёл летом 2020 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард 10 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. В 2016 году Панченко сыграл свой единственный матч за сборную России.