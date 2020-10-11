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Диогу Жота: Нигерия истекает кровью!

Диогу Жота: Нигерия истекает кровью!
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота подверг критике действия Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений нигерийской полиции.

«Нигерия истекает кровью!» — написал Жота в своём «твиттере».

9 октябре в столице Нигерии Абудже состоялась акция протеста возле штаб-квартиры SARS. Участники протестов потребовали от министра внутренних дел закрыть данное подразделение. Протестующие вылили перед зданием красную краску, которая символизирует кровь, пролитую жертвами SARS.

Жота перешёл в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года из «Вулверхэмптона». Сумма трансфера составила € 44,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл два матча в чемпионате Англии и забил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

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