Диогу Жота: Нигерия истекает кровью!

Португальский полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота подверг критике действия Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений нигерийской полиции.
«Нигерия истекает кровью!» — написал Жота в своём «твиттере».
9 октябре в столице Нигерии Абудже состоялась акция протеста возле штаб-квартиры SARS. Участники протестов потребовали от министра внутренних дел закрыть данное подразделение. Протестующие вылили перед зданием красную краску, которая символизирует кровь, пролитую жертвами SARS.
Жота перешёл в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года из «Вулверхэмптона». Сумма трансфера составила € 44,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл два матча в чемпионате Англии и забил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.
- 11 октября 2020
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