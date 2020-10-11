«В ожидании матча сборной». Евсеев опубликовал фото на фоне триколора

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото на фоне реки и российского флага.
«В ожидании матча сборной», — подписал снимок Евсеев.
Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона В между национальными командами России и Турции. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина". Начало — в 21:45 мск.
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.
«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 11 октября, «Уфа» на своём официальном сайте объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера.
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