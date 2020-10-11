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Наяир Тикнизян: следующая цель — закрепиться в основе ЦСКА и стать лидером команды

Наяир Тикнизян: следующая цель — закрепиться в основе ЦСКА и стать лидером команды
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян, впервые вызванный в молодёжную сборную России, рассказал, что он намерен стать лидером московского клуба.

«Хоть мне и 21 год, встречаются в жизни ситуации, когда надо принимать взрослые, ответственные решения. Даже если вспомнить, как я переезжал в Москву. Мне было 14 лет, я переезжал без родителей, абсолютно один. На тот момент я понимал, что всё зависит только от меня, за всё буду отвечать я. Наверное, это и дало свои плоды.

Когда выходишь из зоны комфорта, в таких условиях начинаешь быстрее воспринимать какие-то вещи, быстрее взрослеть.

Следующий шаг — закрепиться в своей основной команде, стать лидером — не побоюсь этого слова. Но для этого надо очень много работы проделать. А дальше уже идти на ступень выше», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба сборной России.

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