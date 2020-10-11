Шунин, Семёнов, Кузяев — в стартовом составе сборной России на матч с Турцией
Стал известен стартовый состав сборной России на матч 3-го тура лиги B группы 3 Лиги наций УЕФА с Турцией.
Россия: Шунин, Семёнов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.
Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир, Караман, Чалханоглу, Караджа, Йылмаз.
Запасные: Аккан, Чакыр, Калдырым, Сеюнджю, Йокушлу, Юндер, Токез, Языджы, Юнал, Сангаре, Кылынч, Эмюр.
Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина". Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Турция.
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