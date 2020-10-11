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Англия победила Бельгию в матче Лиги наций

Англия победила Бельгию в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии на своём поле обыграла национальную команду Бельгии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров под руководством Тобиаса Штилера, ассистировали судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.

Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый. На 39-й минуте равновесие с пенальти восстановил Маркус Рашфорд. В середине второго тайма англичан вперёд вывел Мэйсон Маунт, которому ассистировал Киран Триппьер.

Англия, набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Бельгия (6) — на 2-м месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 3-й тур
11 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
Бельгия
0:1 Лукаку – 16' (пен)   1:1 Рашфорд – 39' (пен)   2:1 Маунт – 64'
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