Англия победила Бельгию в матче Лиги наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии на своём поле обыграла национальную команду Бельгии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров под руководством Тобиаса Штилера, ассистировали судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.

Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый. На 39-й минуте равновесие с пенальти восстановил Маркус Рашфорд. В середине второго тайма англичан вперёд вывел Мэйсон Маунт, которому ассистировал Киран Триппьер.

Англия, набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Бельгия (6) — на 2-м месте.