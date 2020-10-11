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Хет-трик Холанда принёс Норвегии крупную победу над Румынией

Хет-трик Холанда принёс Норвегии крупную победу над Румынией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА дивизиона В сборная Норвегии на своём поле разгромила национальную команду Румынии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров под руководством Ивана Кружляка, ассистировали судьи на линиях Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко.

Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Эрлинг Холанд, которому ассистировал Мартин Эдегор. На 39-й минуте преимущество норвежской национальной команды увеличил Александр Сёрлот с передачи Биргера Мелинга. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Холанд с передачи Эдегора. На 74-й минуте Холанд оформил хет-трик с паса Сёрлота.

В другом матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА дивизиона В Финляндия на своём поле обыграла Болгарию со счётом 2:0.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 0
Румыния
1:0 Холанд – 13'   2:0 Сёрлот – 39'   3:0 Холанд – 64'   4:0 Холанд – 74'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 3-й тур
11 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 0
Болгария
1:0 Тэйлор – 52'   2:0 Йенсен – 67'
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