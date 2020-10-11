Хет-трик Холанда принёс Норвегии крупную победу над Румынией

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА дивизиона В сборная Норвегии на своём поле разгромила национальную команду Румынии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров под руководством Ивана Кружляка, ассистировали судьи на линиях Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко.
Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Эрлинг Холанд, которому ассистировал Мартин Эдегор. На 39-й минуте преимущество норвежской национальной команды увеличил Александр Сёрлот с передачи Биргера Мелинга. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Холанд с передачи Эдегора. На 74-й минуте Холанд оформил хет-трик с паса Сёрлота.
В другом матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА дивизиона В Финляндия на своём поле обыграла Болгарию со счётом 2:0.
- 11 октября 2020
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