Хорватия вырвала победу у Швеции, Влашич и Берг забили по голу
В матче 3-го тура Лиги наций сборная Хорватии одержала победу над сборной Швеции.
На 31-й минуте счёт открыл Никола Влашич. Началась атака хорватов с перехвата Модрича, далее продолжилась прострелом в штрафную от Перишича, где Брекало скинул мяч Влашичу, техничный удар которого пришёлся в нижний угол ворот — голкипер даже не дёрнулся.
Счёт сравнял Маркус Берг. Легко шведы проникли в чужую штрафную, Лустиг и Форсберг в две передачи вывели Берга на удар в открытый угол ворот — Маркус из выгодной позиции не промахнулся.
На 84-й минуте хорватов вывел вперёд Андрей Крамарич. После заброса в шведскую штрафную Перишич здорово поставил корпус защитнику, далее зряче отдал на дальнюю штангу, откуда Крамарич расстрелял ворота.
- 11 октября 2020
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