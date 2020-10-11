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Хорватия вырвала победу у Швеции, Влашич и Берг забили по голу

Хорватия вырвала победу у Швеции, Влашич и Берг забили по голу
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Хорватии одержала победу над сборной Швеции.

На 31-й минуте счёт открыл Никола Влашич. Началась атака хорватов с перехвата Модрича, далее продолжилась прострелом в штрафную от Перишича, где Брекало скинул мяч Влашичу, техничный удар которого пришёлся в нижний угол ворот — голкипер даже не дёрнулся.

Счёт сравнял Маркус Берг. Легко шведы проникли в чужую штрафную, Лустиг и Форсберг в две передачи вывели Берга на удар в открытый угол ворот — Маркус из выгодной позиции не промахнулся.

На 84-й минуте хорватов вывел вперёд Андрей Крамарич. После заброса в шведскую штрафную Перишич здорово поставил корпус защитнику, далее зряче отдал на дальнюю штангу, откуда Крамарич расстрелял ворота.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Швеция
1:0 Влашич – 31'   1:1 Берг – 66'   2:1 Крамарич – 84'
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